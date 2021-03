Facciamo sbocciare piante e fiori dai balconi, l'iniziativa e il contest per i quartieri di Fontivegge e Madonna Alta

Piantare fiori e piantine nei balconi dei quartieri. Prosegue l’attività dei portieri di quartiere a Fontivegge, Bellocchio e Madonna Alta con una iniziativa per animare il territorio. Il contest si chiama #Fuoricomeibalconi e, prenotandosi, i residenti potranno partecipare all’evento che li vedrà ricevere un kit e una guida utili per rigenerare all’insegna dei fiori e del verde le proprie terrazze. Tra il 7 e il 13 giugno saranno pubblicate le foto dei balconi e decretata una classifica e il relativo vincitore, con tanto di premi. Al termine del contest e una volta cresciute, i partecipanti potranno donare una delle loro piantine al quartiere, per rigenerare un’aiuola, una fioriera o un piccolo angolo verde.

“In questo periodo – dichiarano i Portieri Senior Moreno Giappesi, Roberta Carioti e Camilla Primiera - dove non è possibile avere un contatto diretto con i residenti e far sentire la nostra presenza, puntiamo su queste iniziative per animare i quartieri e trasferire dei messaggi importanti, in ambito sociale, aggregativo e culturale. Siamo già partiti con le prime distribuzioni dei kit e speriamo di ricevere nei prossimi giorni altre adesioni”.