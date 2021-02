Nomine & Poltrone - Casaccia, Volpi e Borghesi i nuovi nomi della Consulta dello sport

Due consiglieri di maggioranza e uno di opposizione. Ecco i nuovi componenti della Consulta comunale dello sport.

Sono stati eletti per la maggioranza Daniela Casaccia e Nicola Volpi (9 voti ciascuno), per l’opposizione Erika Borghesi (10 voti).

Compiti della Consulta, che è presieduta dall’assessore con delega allo sport, sono quelli di concorrere alla fase di elaborazione delle proposte e dei programmi della giunta comunale

nel campo delle attività sportive e ricreative, di esprimere parere consultivo sulle linee di indirizzo delle politiche sportive e sui programmi inerenti all’impiantistica sportiva, ma anche di contribuire alla programmazione di iniziative per la promozione della pratica sportiva in

tutti i suoi livelli, allo sviluppo di iniziative sportivo-ricreative tendenti alla salvaguardia

del benessere fisico e della salute dei cittadini e all’elaborazione dei criteri per

l’utilizzazione degli impianti e dei servizi sportivi e ricreativi.