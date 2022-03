Consulta comunale dei Giovani di Perugia: pubblicato l'avviso per le adesioni

L'associazionismo giovanile avrà un nuovo posto, di maggiore risalto, all'interno delle istituzioni perugine. E' stato pubblicato, infatti, sul sito istituzionale del Comune di Perugia l’avviso pubblico per l’adesione delle associazioni del territorio della Consulta dei giovani, approvata con delibera consiliare già nell'agosto 2020.

Ne dà notiza il consigliere Nicola Volpi, che aveva proposto l'istituzione della Consulta, una opportunità importante per i giovani e le associazioni giovanili della città.

L’atto, infatti, si basa sul riconoscimento del ruolo attivo dei giovani e delle loro associazioni di riferimento nella formazione di proposte e progetti per l’offerta di servizi e per la valutazione della loro efficacia, così come indicato dalla Legge regionale 1/2016 e dallo Statuto del Comune di Perugia. Le istituzioni sono tenute a favorire questo approccio, in un’ottica di partecipazione attiva e di dialogo con i ragazzi. Per questoè stato istituito questo strumento in un contesto di regolare consultazione e ascolto dell’associazionismo legato al mondo giovanile.

"Fondamentale - spiega il consigliere Volpi - è stata l’esperienza maturata nel Forum dei Giovani, a partire dalla candidatura di Perugia a capitale europea dei giovani negli anni 2017, 2018 e 2019 a seguito del precedente riconoscimento come capitale italiana dei giovani nel 2016: da quel momento infatti è sorto il desiderio di agire all’interno dell’Amministrazione comunale in modo da potersi interfacciare con le istituzioni in maniera più concreta".

Che cosa è e come funziona la Consulta dei Giovani

La Consulta comunale dei Giovani è un organismo permanente consultivo e di sostegno delle attività a favore dei giovani, a cui spetta elaborare documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale sulle tematiche giovanili, promuovere dibattiti, ricerche ed incontri su tematiche giovanili; favorire il raccordo tra le associazioni giovanili e le istituzioni locali; promuovere i rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale e nelle altre regioni.

"La pubblicazione dell’avviso pubblico per l’adesione costituisce un passaggio fondamentale in vista della definitiva costituzione della Consulta giovanile - conlcude Volpi -, che consentirà all’Amministrazione comunale di confrontarsi con il mondo giovanile ed elaborare iniziative comuni. È uno snodo cruciale nel disegnare sempre più una città dove i nostri ragazzi possono davvero essere protagonisti attivi di idee e conseguenti progettazioni concrete. La Consulta, composta da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni interessate, sarà il luogo di raccordo tra giovani e istituzioni".