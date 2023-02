Consiglio comunale, destra e sinistra rivogliono la festa del "4 novembre – Giornata dell’Unità Nazionale" per dire mai più guerre...

All'unanimità, 30 voti, il consiglio comunale ha approvato l'ordine del giorno del consigliere Riccardo Mencaglia del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, che prevedeva “Adesione del Comune di Perugia alla campagna per il ripristino degli effetti civili della festività del 4 novembre – Giornata dell’Unità Nazionale delle Forze Armate”. Mencaglia (nella foto) ha spiegato che la data del 4 novembre è stata riconosciuta e festeggiata anche nella nostra città come festa nazionale con effetti civili negli anni che vanno dal 1919 al 1976. Attualmente la giornata, dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate, non viene più riconosciuta come giorno di festività civile, ina gode unicamente di omaggi e riconoscimenti simbolici da parte delle autorità politiche e militari. A lanciare la proposta di procedere al ripristino degli effetti civili della festività del 4 novembre è stato l’ufficiale dell’esercito Pasquale Trabucco che ha simbolicamente percorso a piedi l’Italia dal 20 maggio al 9 luglio.

L'approvazione dell'ordine del giorno impegna di fatto il sindaco Romizi "a formalizzare il sostegno del Comune di Perugia all’iniziativa dell'ufficiale Pasquale Trabucco, aderendo alla richiesta per il ripristino degli effetti civili della festività del 4 Novembre - Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Un'adesione che poi dovrà essere comunicata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difes"a.

Sul fronte culturale e storico Mencaglia prevede di avviare un percorso con le scuole e le associazioni territoriali affinché si favorisca una riflessione collettiva sull’impatto della guerra e sulle sue nefaste conseguenze, al fine di sensibilizzare le nuove generazioni e la cittadinanza tutta ai temi della pace e della nonviolenza.

“Questa iniziativa - ha spiegato Mencaglia - si ricollega ed è un’ideale continuazione della proposta, sempre presentata dal sottoscritto ed approvata dal Consiglio lo scorso anno, di concedere la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, martire della Prima guerra Mondiale. Quella della Grande Guerra costituisce infatti un periodo storico che, seppur tristemente segnato dal conflitto mondiale, ha evidenziato storie di grande coraggio e sacrificio, che hanno cementato le radici della nostra Patria e che vanno assolutamente valorizzate e insegnate alle nuove generazioni.”

Aprendo il dibattito il consigliere del PD Nicola Paciotti ha ribadito il voto favorevole alla proposta Mencaglia ed ha spronato ha coinvolgere le scuole e le associazioni territoriali è fondamentale al fine di sviluppare una riflessione sui temi della pace e della non violenza che partano proprio dalla terra di Aldo Capitini, ossia Perugia e l’Umbria. "Dunque una festa, quella del IV novembre, non solo per ricordare il sacrificio del passato ma per diffondere i valori condivisi della pace e della solidarietà".

Nel ringraziare Mencaglia per la proposta, il capogruppo di Italia Viva, Emanuela Mori ha sostenuto che "il IV novembre non dovrà essere più soltanto la festa delle forze armate, ma di tutto il popolo italiano". Voto favoregole anche dalla sinistra in consiglio comunale attraverso Lucia Maddoli: "Non abbiamo – ha detto – bisogno di feste, soprattutto ora, che celebrino altisonanti retoriche nazionaliste o belliciste, bensì di utilizzare date come il IV novembre certamente per fare memoria delle tante vittime militari e civili del conflitto ma anche per sensibilizzare la cittadinanza, ed in giovani in particolare, sulla cultura della pace e della non violenza. Perché solo rifiutando la logica delle guerre potremo rendere onore alle vittime di tutti i conflitti. E’ infine importante che questo messaggio parta proprio dalla terra di Capitini".