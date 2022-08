Consiglio comunale, via libera al ritorno di due posti auto in Piazza Grimana dopo l'eliminazione dell'area di sosta: ecco perché

Due nuovi posti auto a Piazza Grimana - dopo la ristrutturazione che ha fatto venire meno l'area di sosta - saranno realizzati dall'amministrazione comunale dopo il voto favorevole in consiglio comunale su un ordine del giorno presentato dal centrodestra e civici che rappresentano la maggioranza del sindaco Andrea Romizi. Non saranno due posti auto per tutti ma esclusivamente riservati a persone portatori di handicap e a donne incinte. La decisione si basa sulla possibilità di consentire, senza difficoltà ulteriori, di poter accedere alla farmacia - elemento essenziale del Servizio Sanitario Nazionale - di Piazza Grimana. I gestori avevano lamentano l'impossibilità di servire clienti portatori di handicap a causa della mancanza di parcheggi nelle vicinanze, nonché di effettuare il servizio ossigeno. Inoltre anche il servizio di fornitura di medicinali urgenti e ordinari, ha subito dei danni a causa dell'assenza di spazi per la sosta dei rifornimenti. Verificati i precedenti e i poteri del sindaco a riguardo, il consiglio comunale ha approvato l'installazione di due speciali posti auto nella piazza.