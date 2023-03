IN BREVE Il gettone dei consiglieri comunale di Perugia tra gli aiuti ai terremotati di Siria e Turchia

Dalle parole ai fatti: sono stati devoluti alla Croce Rossa Italiana i fondi donati dal Consiglio comunale di Perugia per l’emergenza terremoto in Siria e Turchia. Alla raccolta ha aderito anche un esponente della giunta comunale. Nella seduta dello scorso 13 febbraio era stata la vicepresidente del Consiglio Lucia Maddoli a lanciare un appello alle istituzioni e alla città affinché tutti contribuissero ad aiutare il popolo turco e siriano. Così era partita la raccolta fondi da parte dei consiglieri comunali per aderire alla campagna della Croce Rossa Italiana. Un piccolo apporto economico, prevalentemente simbolico, che si spera sia di stimolo per cittadini e altre istituzione ad aiutare le popolazioni turche e siriane devastate dal terremoto a livelo economico e sociale.