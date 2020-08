Nomine & Poltrone - Il consigliere e avvocato Luca Valigi nuovo presidente della Consulta degli animali di Perugia

Il consigliere comunale Luca Valigi (Lega Perugia) è stato nominato, nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, presidente della Consulta degli animali.

"Ringrazio il sindaco e i colleghi della maggioranza per la fiducia che mi è stata accordata - ha detto il neo prsidente - Sarà senz’altro mia cura tutelare nella migliore maniera possibile i nostri amici animali lavorando in piena sinergia con le associazioni che operano nel territorio e con le forze dell’ordine per prevenire e reprimere in maniera adeguata tutte quelle condotte scellerate poste in essere da certi delinquenti".

Tra i primi atti l'avvio di corrette campagne di sensibilizzazione contro gli abbandoni, favorire le adozioni e un’adeguata sterilizzazione per contrastare il fenomeno del randagismo, molto diffuso nei gatti. Le iniziative sono pensate per rendere Perugia una vera capitale degli animali.

"La salvaguardia della salute dei nostri animali è di fondamentale importanza soprattutto in considerazione della grande fiducia e amore che solo loro ci sanno regalare e che purtroppo non sempre viene corrisposta allo stesso modo" ha concluso Valigi.