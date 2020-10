Coronavirus: dalla Regione 200mila euro per connessione e tablet per gli alunni e la didattica a distanza

Duecentomila euro per la connessione internet e l’acquisto di dispositivi per la didattica a distanza, fondi per la sanificazione delle scuole e interventi per mense scolastiche e trasporto comunale.

Sono le ultime disposizioni varate dalla giunta regionale a favore della scuola e degli studenti in questo periodo di emergenza sanitaria e sociale dovuta alla pandemia da Covid19.

Le risorse economiche individuate per didattica a distanza, tablet e pc, sono state assegnate agli istituti sulla base del numero di iscritti e saranno, poi, le scuole a destinarle a favore degli studenti.

Il secondo intervento è volto ad occuparsi delle necessità di tutto il comparto dell’istruzione con la sanificazione delle strutture scolastiche, il sostegno anche per gli interventi nelle mense scolastiche comunali e nei servizi di trasporto scolastico effettuato dai Comuni.

“Anche questi interventi – dichiara Paola Agabiti, assessore regionale all’Istruzione e al diritto allo studio – sono il risultato dell’attenzione della Giunta per le ragazze e i ragazzi della nostra regione, e della collaborazione costante con l’Ufficio scolastico regionale e con tutti gli operatori del mondo della scuola”.