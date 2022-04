Usl Umbria 1, concorso per 94 posti da Oss a tempo indeterminato: rinviate le date della prova pratica

Rinvio causa covid delle prove pratiche del concorso per oss della Usl Umbria 1 originariamente fissate dal 13 al 15 aprile. "Presto - scrive la Usl Umbria 1 - sarà resa nota la nuova calendarizzazione".

Come spiega una nota al concorso per la copertura a tempo indeterminato di 94 posti di operatore socio-sanitario "sono ammessi a partecipare 6.597 candidati". In totale, dopo la pubblicazione del bando, sono arrivate "6.770 domande".

Il diario della prova pratica, prosegue la Usl Umbria 1, "calendarizzato nei giorni 13, 14 e 15 aprile 2022, tenuto conto della disponibilità della società incaricata della gestione operativa del concorso, dei membri della commissione esaminatrice, nonché della struttura individuata per lo svolgimento della prova, è stato pubblicato nel sito istituzionale aziendale e nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 21 del 15 marzo 2022". E ancora: "Con nota del 30 marzo 2022, acquisita al protocollo aziendale n. 61943, la società incaricata del supporto operativo e logistico (Openjobmetis Spa) ha formalizzato la richiesta di procrastinare le date di effettuazione della prova pratica, causa la recrudescenza del Covid, che ha colpito anche diversi collaboratori della stessa organizzazione". La direzione dell'Azienda USL Umbria 1, conclude la nota, "per le motivazioni sopra esposte, ha accolto la richiesta e quanto prima procederà alla nuova calendarizzazione delle prove, dandone riscontro con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale aziendale".