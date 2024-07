Afor Umbria cerca un dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato: come fare domanda

Afor Umbria ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente tecnico chiamato a svolgere funzioni diversificate e rivestire differenti ruoli, in un contesto strategico e organizzativo moderno e in rapida evoluzione del Servizio Agricoltura/Tutela del Territorio e Risorse Naturali, articolato nelle sezioni: Fitosanitari/Tartufi e Funghi; UMA/IAP/Agriturismo; Boschi, Piante e Movimento Terra.

Tra le competenze richieste vi sono, tra le altre, la conoscenza di normative comunitarie, statali e regionali riguardanti il settore agricolo e forestale; conoscenza normative vigenti applicate alla P.A. in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, disciplina del rapporto di lavoro, trattamento dati personali, trasparenza e prevenzione corruzione; conoscenza lingua inglese e uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Tra le capacità organizzative/gestionali e caratteristiche attitudinali, invece, sono richieste: soluzione problemi; visione strategica; gestione di processi, risorse e collaboratori; leadership, promozione e gestione del cambiamento; decisione responsabile; gestione relazioni interne ed esterne; negoziazione; tenuta emotiva; consapevolezza organizzativa.

Il dirigente vincitore del concorso sarà destinato a svolgere l’attività lavorativa presso la sede legale di Afor a Perugia, via Pietro Tuzi 7. Per quanto riguarda i requisiti specifici è necessario in primis essere in possesso di uno tra i seguenti diplomi di laurea (DL) - conseguito in vigenza del vecchio ordinamento universitario (laurea specialistica o magistrale classi DM 509/99 e DM 270/04, ai sensi del DM 9/7/2009): Geologia; Ingegneria; Scienze Agrarie; Scienze Forestali; Scienze Ambientali; Scienze Naturali. Il concorso sarà articolato in: due prove scritte, prova attitudinale, prova orale e valutazione dei titoli.

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte esclusivamente mediante compilazione del form di candidatura sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica, cosiddetto “InPA” ( https://www.inpa.gov.it/ ), entro il giorno 08/08/2024 alle ore 23:59. In caso di dubbi in merito alla compilazione del form, consultare la sezione FAQ del Portale InPA (https://www.inpa.gov.it/faq-domande-e-risposte/ ) oppure scrivere a: inpa@funzionepubblica.it. Altre info possono essere richieste esclusivamente scrivendo a concorsi@afor.umbria.it o contattando i numeri 075/514 572 20 (Dott.ssa Cianelli Monia) e 075/514 572 86 (Dott. Paffarini Francesco).