Magione, il Comune assume personale a tempo pieno e indeterminato

Pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Magione due bandi di concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre nuovi dipendenti comunali. Si tratta di due agenti in più per la polizia municipale (categoria C), con la funzione anche di messo notificatore, e di un assistente sociale. La scadenza per i due profili di vigile è prevista per il 30 agosto prossimo. Mentre per l'assistente sociale c'è tempo fino al 18 agosto. Quest'ultimo bando è gestito in convenzione con il Comune di Castiglione del Lago.