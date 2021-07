Foligno, 302 candidati per un posto in Comune: prova del concorso al palasport

Un posto e 302 candidati al concorso del Comune di Foligno. Come spiega una nota dell'ente "si terrà venerdì 23 luglio al palasport ‘Paternesi’ di Foligno, in via Monte Cucco, la prova preselettiva di ammissione al concorso per 1 posto da istruttore direttivo amministrativo (categoria D). Vi parteciperanno 302 candidati (alle 8 i concorrenti con il cognome con lettera da A a Gub e alle 13,30 i concorrenti con lettera da Gud a Z)".

La prova preselettiva (per superarla bisognerà ottenere una media di 7/10), prosegue il Comune di Foligno, "si è resa necessaria perché il numero dei concorrenti ha superato il numero di 120".

I candidati, prosegue il Comune, "dovranno presentarsi muniti di documento di identificazione legalmente valido. Ad ognuno perverrà all’indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda, una email per scaricare la lettera personalizzata di partecipazione e le istruzioni necessarie. La lettera di partecipazione contiene, oltre ai dati del concorso, un codice QR identificativo, univoco per ogni candidato, che dovrà essere esibito all’atto dell’ammissione alla sede della prova. I criteri di valutazione delle prove concorsuali sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it alla sezione ‘Bandi di concorso’ della pagina “Amministrazione trasparente”. Sulla stessa pagina saranno pubblicati il protocollo di sicurezza anti-Covid e le altre misure che i candidati saranno tenuti ad osservare, pena la non ammissione alla sede della prova".