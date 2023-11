Cappelletto d'oro dell'Umbria, aperte le iscrizioni per il contest dei sapori di Natale

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione del premio “Cappelletto d’oro” per cuochi amatoriali che premia la cultura enogastronomica umbra e le sue tradizioni. Da nord a sud dell’Umbria, infatti, i cappelletti rappresentano uno dei piatti immancabili a Natale.

Ma il “Cappelletto d’oro 2023” non è solo un contest: oltre alle due preselezioni nel territorio (a Terni e Perugia, dove si svolgerà anche la premiazione finale), ci sarà anche un evento culturale a cura di Slow Food Perugia per diffondere le tradizioni gastronomiche regionali che rappresentano la più vera identità di un territorio.

L’obiettivo della sfida è eleggere il miglior cappelletto del Natale 2023 e premiare colui o colei che lo ha preparato con le proprie mani secondo tradizione. Le due precedenti edizioni hanno visto sfidarsi ai fornelli donne e uomini di tutte le età e da tutta l’Umbria con ricette fortemente legate alle tradizioni, sia nel cappelletto che nel suo brodo.

Il premio è aperto a tutti gli amanti del cappelletto, che verranno esaminati da una giuria di esperti e professionisti del settore. Le iscrizioni per partecipare gratuitamente al premio “Cappelletto d’oro” sono già aperte e ci si potrà candidare esclusivamente on line sul sito www.cappellettodoro.it dove si troveranno tutte le informazioni.

Due le tappe delle preselezioni, a Terni e a Perugia, il gran finale il 10 dicembre prima all’Università dei Sapori e, poi, con la premiazione al Teatro della Sapienza.

L’evento, a cura di Real Umbria, magazine che racconta l’Umbria reale, è patrocinato dalla Regione Umbria, dal Comune di Perugia, sponsor Grafox, Lievitum Mater Assisi, Villa Armoniosa Residenza per Anziani, Casa della Sfoglia ed è in partnership con l’Università dei Sapori, Slow Food Perugia, Intermna Magna Slow Food Terni, We Network, Antonello Orlandi Ristorazione, Rendez Vous, Gio Jazz Wine.