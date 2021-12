Ospedale, aperto il bando per le progressioni economiche orizzontali: riguarda il 50% per personale

Progressioni economiche orizzontali per i dipendenti dell'Azienda ospedaliera: aperto il bando online per la costituzione della graduatoria. Il bando è disponibile qui . La procedura è completamente informatizzata e permette al dipendente di presentare, per la prima volta, la domanda online sulla piattaforma del sito dell’Azienda Ospedaliera.

La selezione interna, finalizzata alla costituzione di una graduatoria, è l’attuazione dell’accordo sottoscritto lo scorso 27 ottobre con le rappresentanze sindacali sull’istituto economico delle progressioni orizzontali previsto dal contratto nazionale del lavoro. La disciplina contrattuale prevede, infatti, che l’attribuzione delle progressioni economiche avvenga necessariamente dopo una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti.

Le progressioni economiche orizzontali prevedono, per il personale a tempo indeterminato del Comparto, il passaggio alla fascia economica immediatamente superiore nell’ambito della medesima categoria e sono attribuite in maniera selettiva in relazione allo sviluppo delle competenze professionali acquisite, alla valutazione individuale di performance e all’assolvimento degli obblighi formativi. Nello specifico, riguarderà il 50% del personale dipendente come previsto dalla normativa vigente e dall’accordo aziendale della contrattazione integrativa firmata ad ottobre.

"Ringrazio il servizio del Personale e Risorse umane per aver reso possibile la digitalizzazione dell’intero procedimento dell’avviso a partire dalla acquisizione della domanda fino alla formazione della graduatoria - sottolinea la dottoressa Cristina Clementi, direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Questa spinta verso il digitale ci permetterà di rientrare nei termini del 31 dicembre così da poter erogare la quota al personale avente diritto entro il primo trimestre del 2022".