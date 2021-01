Concorso Art Bonus 2020, c'è tempo per votare fino a domani, 6 gennaio, la fonte di San Francesco

Il Comune di Perugia sta partecipando alla quinta edizione del Concorso “Art Bonus Progetto dell’anno” candidando la Fonte di San Francesco di Ponte San Giovanni. Oggi e domani sono gli ultimi giorni utili per votare tutti per la candidatura perugina: ovvero, la Fonte presso la quale tradizione vuole che San Francesco si sia fermato a dissetarsi, nel 1202. . Per votare il progetto Art Bonus dell’anno c’è tempo fino alle ore 23.59 di domani, 6 gennaio 2021 direttamente sulla piattaforma al link: monumeto-caduti-fonte-san-francesco-ponte-san-giovanni

Dopo la vittoria al concorso, nel 2018, con Palazzo dei Priori e il buon risultato ottenuto nell’edizione 2019, nella quale il Teatro Morlacchi è arrivato al quinto posto. Il Concorso, promosso da Ales S.p.A. e Promo PA Fondazione– LuBeC, ha l’obiettivo di premiare i tanti mecenati ed enti che, con il loro impegno, rendono possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese attraverso ArtBonus. Ad essere premiato sarà il progetto finanziato attraverso Art Bonus più votato tra quelli selezionati sulla piattaforma, che riceverà un riconoscimento simbolico, consegnato all’ente beneficiario e ai mecenati e supportato da una campagna di comunicazionne a cura di Ales.