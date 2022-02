Umbria Jazz 2022, via al concorso per ideare il manifesto ufficiale: come partecipare

Cresce l'attesa a Perugia per l'estate di Umbria Jazz e nel frattempo la fondazione che organizza i festival lancia un concorso in cui offre a tutti la possibilita? di esprimere la propria creativita? per l’ideazione del manifesto ufficiale della prossima edizione della tradizionale kermesse musicale, in programma a Perugia dall’8 al 17 luglio.

"Quella di Umbria Jazz e? una lunga storia - si legge in una nota della fondazione -, e a raccontarla sono anche i manifesti che hanno scandito questo lungo viaggio iniziato nel 1973: dai primi poster, graficamente semplici, essenziali, fino a quelli affidati spesso ad artisti di fama che dal 1982 hanno fatto da unica sigla grafica della manifestazione".

La partecipazione e? aperta a tutti ed e? possibile presentare una singola opera. I lavori dovranno essere originali e inediti. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 18:00 del 21 marzo 2022 all’indirizzo info@umbriajazz.com inserendo nell’oggetto “Proposta Manifesto Umbria Jazz 22”, complete dei seguenti documenti:

Copia di un documento d’identita? in corso di validita?;

Domanda online di iscrizione compilata nella totalita? delle sue parti (scarica la domanda QUI);

Opera in formato digitale.

L’opera che verra? selezionata dalla Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz sara? presentata in occasione della conferenza stampa ufficiale di Umbria Jazz 22.