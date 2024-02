Grande successo per "London MaMo's exhibition zone", ma non si lascia la City

Si è conclusa con grande successo l'esposizione dell'artista perugino Massimiliano MaMo Donnari, approdato nella City mesi or sono con una personale itinerante nei prestigiosi Spring Studios, al Parlamento Inglese ed in varie sedi nella prestigiosa zona di Mayfair e si appresta a chiudere l’esperienza inglese con una mostra nell’ultimo piano del grattacielo One Canada Square con 11 opere polimateriche in esposizione.

La mostra è in occasione della presentazione dell’ultimo libro del maestro del marketing – Philip Kotler con il manager internazionale italiano Giuseppe Stigliano. L’artista, anche oltre Manica ha colpito per la sua geniale ironia, garbata irriverenza e intraprendenza.

Dalle ormai celebri “Queen” pop ispirate a Elisabetta II nei più svariati pantoni di colore alla Fashion Queen utilizzata dal Professor Taticchi (academico della prestigiosa UCL di Londra) per un progetto internazionale sulla sostenibilità degli NFT che ha fatto il giro del mondo; a un’opera pop celebrativa del “Perugino” per celebrare l’anniversario dei 500 anni dalla sua morte.

A valle dell’evento, MaMo sarà ricevuto da rappresentanti delle istituzioni italiane a Londra, fra cui il console generale ed il direttore dell’Istituto italiano di cultura di Londra.

L’artista ringrazia per il supporto tutte le istituzioni locali che hanno patrocinato il tour inglese (Regione Umbria, Comune di Perugia, Università per stranieri di Perugia) e le organizzazioni sponsor (Birra Flea e Mauro Benedetti spa).

Next step: oriente o occidente? Stay tuned.