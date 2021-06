Concerto "Con il Cuore" 2021, come cambia la viabilità ad Assisi

In occasione del concerto “Con il cuore” che si terrà stasera, nella piazza superiore di San Francesco, il Comune di Assisi rende noto che saranno modificate la viabilità e la sosta nelle vie adiacenti allo svolgimento dell’evento.

E’ stato disposto il divieto di sosta dalle 14 alle 24 di oggi (e comunque sino al termine dell’evento) in via Merry del Val, via San Francesco fino a Palazzo Vallemani, Via Borgo San Pietro in corrispondenza dell’ingresso al sagrato dell’Abbazia di San Pietro, piazza San Pietro, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, piazza inferiore San Francesco, Via Frate Elia.

Ed è stato disposto il divieto di transito dalle 18 alle 24 del'8 Giugno 2021 e comunque sino al termine dell’evento, in via Merry del Val, via San Francesco, largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, piazza inferiore San Francesco, via Frate Elia.

Da tali divieti sono esclusi i mezzi della Rai, delle forze dell’ordine, dei militari, dei Vigili del fuoco e dei sanitari.