INVIATO CITTADINO Il chiostro della Cattedrale si anima con la Junge Bläserphilharmonie Ulm

Perugia. Il chiostro della Cattedrale si anima con la Junge Bläserphilharmonie Ulm che propone da Verdi a Gershwin a Jobim. Un trionfo per la robusta compagine tedesca, formata da ragazzi e ragazze giovani e giovanissimi. Sotto la direzione autorevole e affettuosa di Josef Christ, con vasta esperienza internazionale.

Inizialmente destinata ad accogliere solo maschi, l’orchestra giovanile si è poi aperta alla componente femminile: ragazze bravissime, diligenti, preparate.

La Junge Ulm vince contest internazionali e propone tournée in Europa, ma anche in Africa, Cina, Australia e Usa.

Il programma prevede il classico e il contemporaneo, come il Nabucco, l’Aida e la splendida “Aurora Borealis”.

Eccellente il pout pourri da Gershwin con l’Americano, la Rapsodia in Blu e citazioni sparse.

Come straordinario è il Jobim rivisitato con persuasa attitudine bossanoviana. Fiati e percussioni d’eccellenza, un’intesa perfetta, assoli convincenti, spazio per improvvisazioni. Insomma, una performance poco “tedesca”, vale a dire non ingessata e austera.

Ogni brano viene introdotto da un giovane musicista.

Finale coinvolgimento del pubblico che rilancia i vocalizzi del direttore. E, a un cenno d’intesa, tutti i ragazzi protendono in alto i loro strumenti. Esultanza e gioia di vivere che sanno comunicare agli astanti.

Doni finali al direttore da parte del Comune di Perugia che omaggia gli ospiti con cartelle di scorci urbani perugini. Musica dal Mondo diverte e affratella da ben 23 anni. Ed è sempre una festa.