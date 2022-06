INVIATO CITTADINO Per Musica dal Mondo, in cattedrale, orchestra e coro di Norimberga inneggiano all’Ucraina

Per Musica dal Mondo, in cattedrale, orchestra e coro di Norimberga inneggiano all’Ucraina e dedicano il Requiem ai morti di quello sventurato Paese.

Una compagine di 160 persone, fra musicisti e coristi, riservano un grande concerto alle vittime della guerra in Ucraina. Per la direzione di Gordian Teupke, si esibiscono l’Orchestra Junge Fuilarmonie Erlangen e il coro Filarmonico di Norimberga.

Il programma è da far tremare le vene e i polsi con l’Ouverture per Leonora di Beethoven, seguito dal requiem per viola, coro e orchestra (violista Andra Darzins). Poi Lo Stabat Mater per soli (Diana Fischer, soprano; Ruth Volpert, mezzo soprano; Moonyung, tenore e Markus Simon, basso/baritono), Coro e orchestra.

Tutti in piedi per l’inno ucraino: il cardinale Gualtiero Bassetti, il priore dei canonici Fausto Sciurpa, il rettore Unistra Valerio De Cesaris, i Maestri Salvatore Silivestro (presidente AGiMus), il suo vice Giuseppe Pelli, il pianista e docente Stefano Ragni, l’assessore Margherita Scoccia che, in chiusura, consegnerà un presente come ricordo della città.

L’arciprete e filosofo don Sciurpa apre con una nota in cui epiteta la guerra come drammatica separazione, incomprensibile, assurda catastrofe: portatrice di morte nei corpi e nei cuori.

Una serata memorabile per intensità, commozione, qualità musicale. Un degno saluto della città al cardinale che, da civis perusinus, non mancherà di farsi rivedere fra i travertini della Vetusta.

Questo ha promesso e questo farà.