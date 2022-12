INVIATO CITTADINO Corso Vannucci e preparativi per il concertone. Per motivi di sicurezza si saldano i tombini

Corso Vannucci. Per motivi di sicurezza si saldano i tombini. L’evento del 31 richiede una serie di misure, volte a prevenire possibili forme di sabotaggio e attentati. I perugini a spasso per il corso hanno assistito stamane a una procedura inconsueta. Hanno visto al lavoro ben due squadre di operai impegnati nella saldatura dei tombini disseminati lungo il corso.

Operazione che si effettua in occasione di visite di capi di stato o autorità politiche, quando si vedono all’opera anche il gruppo Artificieri (spesso coi cani antiesplosivo) per sigillare e saldare tutti i tombini che si trovano nelle vie e piazze in cui è previsto l’evento o il passaggio.

Operazione che gli operai, da noi seguiti stamane, riescono ad effettuare nel giro di qualche minuto. Ovviamente, non viene saldato tutto il perimetro, ma ci si orienta su tre-quattro punti di saldatura. In questo modo, a evento concluso, sarà possibile ripristinare la situazione “ante quem” con qualche semplice colpo di martello.