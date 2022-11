Conad con i suoi Goofi sostiene l'Azienda ospedaliera

Addobbi natalizi ecologici e solidali. Un piccolo gesto per aiutare i piccoli ricoverati. Fino all’11 dicembre, i clienti Conad potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi Goofi by Egan ispirati a personaggi famosi a tema gufo.



In Umbria Pac 2000A Conad affiancherà anche quest’anno le attività dell’associazione Aulci, nata per consentire lo sviluppo dell’attività di Cardiologia Pediatrica, presso l’Azienda ospedaliera di Perugia. Con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato interamente ai bambini fino all’età adolescenziale che soffrono di cardiopatie congenite, l'azienda contribuirà concretamente, grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa, alla realizzazione di un’area ambulatoriale pediatrica.

“Per noi è motivo di grande orgoglio sostenere, anche quest’anno, l’incredibile lavoro che l’AuIci svolge ogni giorno presso il reparto pediatrico dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Quest’iniziativa, che si aggiunge a quella dei “Biscotti del Cuore”, rappresenta l’impegno e la dedizione della nostra cooperativa sul territorio e la grande attenzione che rivolgiamo alle comunità. Essere vicino al territorio ci gratifica così come la consapevolezza dell’importanza del nostro ruolo nel contesto economico e sociale delle comunità che ci ospitano. Sapere che il nostro contributo potrà aiutare tanti piccoli pazienti non fa che riempirci di orgoglio perché ci permette di ribadire un tratto distintivo del nostro modo di fare impresa che è sempre orientato alla creazione di un benessere diffuso per l’intera comunità” dichiara Marco Passeri, direttore Area Umbria di Pac2000 A Conad.

“Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco un partner di eccellenza come Conad che ci sostiene nell’attività che svolgiamo quotidianamente all’interno del reparto pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Grazie a questa iniziativa preziosa, potremo realizzare uno spazio interamente dedicato ai bambini, che non sarà solamente un punto di riferimento diagnostico per la nostra regione, ma anche un centro di appoggio e di ascolto per le famiglie che ogni giorno affrontano le difficoltà della malattia" ha affermato Mara Zenzeri, presidente dell’associazione Aulci.