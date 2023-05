Con Tutto 70 alla Conca del Sole trionfa la musica Dance

“Tutto ‘70”. Un numero che non rappresenta solo un decennio musicale fantastico per la Disco Dance, ma anche un compleanno importante per OLD-j. E’ lui il promotore di un evento andato in scena il 5 maggio alla Conca del Sole di Corciano. Nella vita libero professionista e giornalista, OLD-j è stato professionista anche della consolle, per circa 10 anni a partire dal 1973, legando il suo nome indissolubilmente alla Discoteca Black Box, al Colle della Trinità. “Ho avuto la fortuna di iniziare a fare il disk-jockey a 20 anni da studente universitario. Il caso ha voluto che mi imbattessi nel decennio in cui la Disco Music è nata, esplosa e, per molti, cambiata definitivamente diventando altro - afferma OLD-j, che nel 2023 festeggia anche 50 anni in consolle – “In quel periodo ho avuto l’opportunità di aprire le prime stampe, spesso di importazione, dei dischi dei Bee Gees, Gloria Gaynor, Barry White, Donna Summer, KC & The Sunshine Band, Chic, ecc.. Musica che conoscono tutti e ballano ancora, dai 20 agli 80 anni di età. Negli anni ’70 le discoteche erano aperte 7 giorni su 7, domenica pomeriggio compresa. E c’era il culto del ballo e della musica, che ora i giovani hanno perso del tutto. All’esordio, quando il biglietto di ingresso costava 700 lire, guadagnavo 5.000 lire a sera. Dopo qualche anno lavoravo solo il sabato ed il cachet era salito a 200.000 lire. Non male per un ragazzo! Poi a 30 anni ho deciso di fare tutt’altro nella vita: se avessi continuato con i dischi, mi sarei di sicuro divertito di più!”. Come è nato ”Tutto’70”? “C’è tanta voglia di divertirsi tra gli over, che non trovano più attualmente locali di riferimento e restano a casa. Nell’unica Discoteca storica anni ’70 rimasta aperta a Perugia, la Conca del Sole, ho voluto ricreare un ambiente che ricordasse la gioventù dei partecipanti. Dunque musica Dance ’70 a partire dalle 22,00 (come era una volta, adesso è l’ora in cui i ragazzi vanno a cena) e un cast stellare di dj storici di Perugia anni ’70-’80, che si sono alternati alla consolle sino a notte fonda: Jerry, Coleman, Overload, Rasta e Monacelli. Essendo la mia festa di compleanno, una volta tanto ho fatto la star, andando in consolle a mezzanotte. Poi ho di nuovo passato il mixer ai colleghi: ad una certa età non bisogna…strafare”. Il punto di forza della serata? “Ricreare l’ambiente della gioventù per molti dei presenti, con l’atmosfera e la musica con cui sono cresciuti. Ma, soprattutto, facendo ritrovare loro i vecchi amici, che magari non vedevano da 30 anni”.E dallo smarphone di OLD-j si possono leggere messaggi del genere: “Grazie davvero per averci regalato una serata bellissima, che non vivevamo da tempo. Ho ballato senza avvertire minimamente i circa 45 anni trascorsi dai primi balli in discoteca e questo è sintomo di un sano divertimento. Sarei rimasta di più, se non avessi avuto un impegno il mattino dopo”. OLD-j può essere soddisfatto: missione compiuta e bis nell’aria, ovviamente alla Conca del Sole.