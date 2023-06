Open day e mappatura del territorio, a Pian di Massiano i Radioamatori perugini si presentano alla città

L’ARI Sezione di Perugia. con il Patrocinio del Comune di Perugia, ha organizzato un open day per far conoscere la storia e le attività svolte dai radioamatori per il 3 e 4 giugno presso l’area verde di Pian di Massiano.

Durante la manifestazione sarà installata una stazione radioamatoriale, in regime di emergenza, alimentata con gruppo elettrogeno in autonomia, che collegherà, attraverso il Codice Morse stazioni radioamatoriali di tutto il mondo per 24 ore continuative.

Una seconda stazione radio opererà su un satellite radioamatoriale, con cui possiamo collegare radioamatori in tutta Europa, Africa ed Asia, esattamente come abbiamo fatto poche settimane fa con un nostro team chiamato ad attivare la stazione HV1CN da Città del Vaticano.

In collaborazione con il Comune di Perugia sarà effettuata un’esercitazione per verificare la copertura radio V-UHF fra il campo base (verosimilmente zona COC) e l’intera area comunale dove nostri operatori si sposteranno e cercheranno di mettersi in contatto radio con il campo base stesso al fine di verificare eventuali problematiche di comunicazione radio.

Gli associati saranno a disposizione per rispondere a tutte le domande e ad illustrare e raccontare il mondo della radio, un mondo che merita di essere fatto conoscere in maniera corretta in particolare ai giovani.

Nell’occasione si effettuerà il primo progetto di mappatura radio VHF i giorni sabato 3 e domenica 4 giugno 2023 dall’area di Pian di Massiano, nelle vicinanze della rotonda del Barton Park.

In condizioni di emergenza, che si tratti di terremoti piuttosto che di inondazioni, frane o addirittura attentanti alle infrastrutture delle telecomunicazioni, sappiamo benissimo che un supporto fondamentale ai soccorsi viene dato dalla radio.

La radio, a differenza delle telecomunicazioni ordinarie, non ha bisogno di infrastrutture per poter funzionare, non servono centrali o ponti.

Tramite la radio si può comunicare direttamente, su molte frequenze e, soprattutto, in modo che contemporaneamente il messaggio possa arrivare a molti operatori, informando di fatto tutti sullo stato dell’arte dell’emergenza in corso.

Le comunicazioni radio sono influenzate da molti fattori, in particolare dal territorio che può non consentire, su determinate tratte, di poter avere segnali robusti ed affidabili.

La nostra Associazione, contando sulle competenze maturate negli anni dai propri Operatori del Servizio di Radioamatore, intende effettuare una verifica capillare delle eventuali problematiche di collegamento ed individuarne le opportune soluzioni per garantire comunicazioni affidabili in caso di reale emergenza.

Sabato 3 giugno alle ore 15.00 si procederà a verificare la possibilità di radiocomunicazioni in banda VHF sul territorio del Comune di Perugia con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile “Perusia”.

Le prove consisteranno nel verificare la fattibilità di un contatto radio diretto fra le postazioni e il C.O.C. e, nell’eventualità che non sia possibile, nel verificare il contatto attraverso i ponti radio che l’Associazione Radioamatori Italiani ha sul territorio umbro o attraverso “ponti mobili” installati per l’occasione.

Tutte queste informazioni saranno poi condivise con il Comune di Perugia che, in caso di reale emergenza, potrà utilizzarle per un veloce e puntuale dislocamento delle risorse di TLC.

La stazione che simulerà il C.O.C. sarà posizionata a Pian di Massiano, nelle vicinanze del C.O.C. del Comune di Perugia, da questa postazione saranno effettuate verifiche, su frequenze assegnate al Servizio di Radioamatore in VHF e UHF con le seguenti postazioni sparse sul territorio comunale che, in caso di eventuale emergenza potrebbero rappresentare punti di aggregazione o soccorso:

Ospedale Santa Maria della Misericordia

Area Verde di Fontignano

C.V.A. di Castel del Piano

C.V.A. di San Martino in Campo

C.V.A. di Ponte San Giovanni

C.V.A. di Pianello

C.V.A. di Ponte Pattoli

C.V.A. di S.Orfeto

Campo Sportivo di Colle Umberto I

Programma dell’evento:

Sabato 3 Giugno 2023

Ore 9.30 Inizio montaggio campo base e antenne per stazioni radio con il Gruppo Comunale di Protezione Civile “Perusia”

Ore 15.00 Esercitazione per verifica copertura radio all’interno del Comune di Perugia

Ore 17.00 Inizio trasmissioni in banda HF con Codice Morse con copertura mondiale per 24 ore continuative.

Domenica 4 Giugno 2023

Ore 9.00 Inizio trasmissioni via Satellite e in banda HF con nominativo II0PEG per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica Militare Italiana con la partecipazione di membri dell’Associazione dell’Aeronautica Militare Italiana di Perugia

Ore 17.00 Termine trasmissioni radio e smontaggio campo base.