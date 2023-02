Il Comune di Todi assume personale: le figure e i tempi

Il Comune di Todi torna ad assumere personale. Nel 2023, annuncia una nota, l'ente "procederà all'assunzione di 10 persone a copertura di diversi profili professionali". E ancora: "Tra le unità individuate quelle di due operatori esperti, un esecutore amministrativo, quattro istruttori amministrativi; previste anche due progressioni verticali, due trasformazioni da part time a tempo pieno e l'inserimento di una categoria protetta e di una persona con disabilità (legge 68). Altre tre unità verranno assunte nel 2024".





"Nell’ultimo quinquennio - evidenzia il sindaco Antonino Ruggiano - sono stati 32 i dipendenti pensionati e 14 i nuovi assunti, una situazione che ha imposto un efficientamento organizzativo importante sul quale possiamo ora andare a innestare nuove risorse, che contribuiranno ad abbassare ulteriormente l'età media del personale in servizio"."L'individuazione del fabbisogno, al quale abbiamo lavorato con gli uffici in questi mesi - sottolinea l'assessore al personale Claudio Ranchicchio - costituirà parte del piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 in corso di istruttoria". Soddisfazione da parte dell'assessore al bilancio Elena Baglioni: "Grazie ad una gestione oculata dei conti siamo nelle condizioni di investire sulla macchina amministrativa dell'ente, struttura fondamentale per affrontare non solo l'ordinaria amministrazione ma anche il peso la straordinaria stagione di opere pubbliche che Todi sta conoscendo".