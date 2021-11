Comune di Perugia, manutenzione per 6mila forazze e strade a nuovo in centro storico

Nuovo asfalto e manutenzione delle forazze. L’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente del Comune di Perugia, Otello Numerini, stila il punto della situazione.

"Per ciò che riguarda le opere di riqualificazione stradale – spiega Numerini – dopo aver completato nelle scorse settimane gli interventi su via della Cupa, via Francolina, via del Sole, piazza San Paolo e piazza Mariotti, il cantiere comunale sta operando, sempre nell’area del centro storico, su via Imbriani, via Bonaccia e, nel vicino quartiere di Porta Pesa/Monteluce, su via Cialdini".

Sono interventi, prosegue l'assessore, "che stiamo portando avanti con l’obiettivo di dotare le nostre vie e piazze del decoro e della sicurezza che la città ed i cittadini meritano".

Capitolo forazze. “Nell’ambito generale della cura del territorio – riferisce Numerini – la pulizia delle forazze è certamente uno dei temi più importanti. Proprio a questo proposito l’assessorato qualche mese fa ha promosso una gara d’appalto, affidando all’esito ad un’azienda esterna l’incarico di procedere alla pulizia di 6mila forazze sparse su tutto il territorio comunale e la disostruzione della rete fognaria. Considerato che Perugia ha complessivamente circa 20mila forazze, contiamo con questo iniziale intervento di dare una prima immediata risposta alle esigenze della cittadinanza”. E ancora: "Il prossimo anno – ha comunque preannunciato l’assessore - è prevista una nuova gara d’appalto per procedere anche alla pulizia di tutte le altre forazze".