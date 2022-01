Perugia, Pian di Massiano: il Comune sposta il mercato del sabato e quello di Campagna Amica

Via al 'trasloco'. La giunta del Comune di Perugia ha stabilito, su proposta dell’assessore al commercio Clara Pastorelli, di procedere allo spostamento temporaneo del mercato del sabato di Pian di Massiano e di quello del giovedì di Campagna Amica dall’attuale sede di piazzale Umbria Jazz all’area dei Baracconi.

Il provvedimento, spiega il Comune di Perugia, "avrà durata di un mese salvo revoca o proroga disposta con successivo atto deliberativo".

Lo spostamento, sottolinea Palazzo dei Priori, "si rende necessario in quanto, come noto, l’area del parcheggio di piazzale Umbria Jazz, abitualmente occupata dai due mercati, è stata adibita da tempo quale sede del punto tamponi drive-through covid-19".

L’area del Luna Park, evidenzia il Comune di Perugia, "è stata individuata, rispetto a quella adiacente i piazzali dello stadio Curi utilizzata temporaneamente per le sole giornate del 24 e 31 dicembre, come maggiormente idonea ad ospitare soprattutto il mercato del sabato in considerazione delle dimensioni dello stesso: si parla, infatti, di ben 170 operatori autorizzati, mentre l’esposizione di Campagna Amica si attesta sui circa 25".