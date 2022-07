Il Comune di Spoleto affitta terreni agricoli, uliveti e vigneti: come partecipare alla gara

Terreni agricoli, uliveti e vigneti in affitto. Il Comune di Spoleto, con una nota, spiega che tra meno di due settimane ci sarà la scadenza "della gara per l’affitto di terreni agricoli di proprietà comunale. Nell’avviso, disponibile insieme alla planimetria e agli allegati per l’istanza di partecipazione e l’offerta economica, sono elencati i vigneti, gli uliveti ed i terreni seminativi, tutti ubicati nel comune di Giano dell’Umbria, per un totale di oltre quaranta ettari suddivisi in 13 lotti".

I canoni annui, prosegue la nota, "vanno da un minino di 211 euro per circa un ettaro di uliveto, ad un massimo di € 1880,00 per otto ettari e mezzo di terreni seminativi e seminativo arborato".

La procedura di gara, "la cui scadenza è stata fissata per martedì 26 luglio alle ore 12.00, è di fatto un'asta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base. L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà offerto il canone annuo più alto, con l'ammissione delle sole offerte economiche in aumento rispetto al canone posto a base di gara". E ancora: "In presenza di due o più offerte uguali, si procederà nella stessa seduta a chiedere agli offerenti presenti, una offerta migliorativa da presentarsi in busta chiusa: chi risulterà il miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Nel caso in cui gli offerenti non siano presenti o non volessero migliorare l'offerta, si procederà con il sorteggio. L’aggiudicazione sarà possibile anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione".