Case popolari, il Comune di Spoleto assegna i primi alloggi

Assegnati gli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica. Il Comune di Spoleto, sulla base della graduatoria definitiva stilata ad inizio anno, ha convocato nei giorni scorsi i nuclei familiari per l’individuazione e la scelta degli alloggi.

Sono otto i primi nuclei familiari interessati nei confronti dei quali l’Ente ha proceduto a formalizzare l’assegnazione. Gli appartamenti, situati in via III Settembre, piazza San Gabriele dell’Addolorata, via Visso e via Po (San Martino in Trignano), hanno tutti dimensioni che vanno dai 55 agli 88 mq.

Attualmente sono disponibili altri undici alloggi, rispetto ai quali il Comune di Spoleto procederà a nuove assegnazioni dopo aver verificato l’adeguatezza delle dimensioni degli appartamenti rispetto alla composizione dei nuclei familiari a cui dovranno essere assegnati.

“È stato un 2020 difficile anche su questo fronte – ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Beatrice Montioni – ma siamo soddisfatti di essere comunque riusciti ad assegnare i primi alloggi entro la fine dell’anno. Proseguiremo con le assegnazioni anche nel 2021, con l’obiettivo di poter soddisfare l’esigenza abitativa di un numero maggiore di famiglie”.

Sempre sul fronte degli alloggi di edilizia residenziale sociale pubblica, venerdì 11 dicembre verrà effettuato un sopralluogo per la consegna all’Ater Umbria (Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria) di cinque appartamenti in via dei Filosofi. A riguardo il Comune di Spoleto ha terminato gli interventi di sistemazione che si erano resi necessari. “Abbiamo effettuato, con risorse prese dal bilancio comunale, interventi per circa 70.000 euro – ha spiegato l’assessore Francesco Flavoni – Questo ci ha permesso di risolvere i problemi legati alle infiltrazioni e di riparare i danni causati dagli atti vandalici. Stiamo lavorando anche per procedere alla sistemazione degli altri tre appartamenti presenti in via dei Filosofi”.​