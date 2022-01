Più di 31 milioni di euro per le scuole di Perugia: ecco dove saranno investiti

Più di 31 milioni di euro per le scuole di Perugia. Il Comune, con una nota, annuncia che "con ordinanza speciale del Commissario Straordinario Sisma nell’ambito del “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria” sono in arrivo risorse per 31.470.000 di euro che saranno destinate a interventi su 5 scuole comunali".

Il Comune elenca le scuole individuate: "Scuola primaria Fabretti e secondaria di primo grado San Paolo (succursale), scuola d'infanzia L. da Vinci e primaria L. Radice, scuola primaria I. Silone di Sant'Erminio, scuola secondaria di primo grado Volumnio di Ponte San Giovanni, scuola d'infanzia Calvino e primaria Cena".

I progetti che verranno finanziati, sottolinea Palazzo dei Priori, "riguarderanno il risanamento conservativo, l’adeguamento sismico e normativo e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. Lavoriamo perché i luoghi dell’apprendimento siano porti sicuri per i nostri figli, la priorità sono loro".