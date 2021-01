Comune di Perugia, Ztl: i nuovi orari dei varchi di Porta Santa Susanna e via Cesare Battisti

Nuova ordinanza per la Ztl in centro storico. Come spiega una nota del Comune di Perugia "è stata emanata questa mattina l’ordinanza che proroga (e parzialmente modifica) la precedente del 5 gennaio scorso, relativamente agli accessi alla ZTL del centro storico dai varchi di Porta Santa Susanna (via della sposa) e di via Cesare Battisti".

L'ordinanza 97 del 28 gennaio "stabilisce che, fino al prossimo 31 marzo 2021, dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, è fatto divieto di transito e sosta nella ZTL dalle ore 00,00 alle ore 7,30 per il varco di Porta Santa Susanna (via della sposa) e dalle ore 00,00 alle ore 7,30, nonché dalle ore 8,30 alle ore 13,00 in via Cesare Battisti. L’inosservanza dei provvedimenti suddetti è sanzionata secondo quanto previsto dal vigente codice della Strada".