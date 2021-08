Cinema Turreno, il Comune di Perugia assegna l'appalto: "I lavori inizieranno entro il 2022"

L'annuncio dell'assessore Scoccia, ecco chi ha vinto la gara per la progettazione

Si comincia. "I lavori di recupero dell’ex cinema Turreno nel centro storico di Perugia inizieranno entro il 2022". A darne conferma è l’assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata ed Arredo Urbano del Comune di Perugia, Margherita Scoccia.

Palazzo dei Priori ha assegnato l’appalto dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori di rifunzionalizzazione, miglioramento sismico e adeguamento normativo dell’ex cinema al gruppo misto umbro-pugliese con mandatario lo studio di architettura G.L. Sylos Labini e partners di Bari e mandanti Eutecne, Exup, Biobyte (di Ponte San Giovanni e Umbertide) Biagio, Nicola e Mariangela Laurieri, sempre di Bari.

L’affidamento, spiega il Comune di Perugia, "è avvenuto a seguito di procedura aperta in ambito comunitario, a cui hanno partecipato nove concorrenti". E ancora: "La procedura di scelta del contraente privato è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. La stazione appaltante in particolare ha utilizzato la piattaforma telematica “Net4market”, tramite cui sono state gestite le fasi di presentazione delle offerte, di analisi della documentazione amministrativa e delle offerte e dell’aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni".

Palazzo dei Priori ricostruisce anche la storia dell'ex cinema di Perugia: "Situata in pieno centro storico nella centralissima piazza Danti, la struttura è stata realizzata nel biennio 1890-1891 su disegno dell'architetto Alessandro Arienti. Il nome "Turreno" venne scelto con riferimento ad uno dei “appellativi” storici con cui veniva chiamata Perugia. In epoca medievale, infatti, la città veniva definita “Turrena” per la presenza di numerose torri. Nel 1896 qui si ebbe la prima rappresentazione cinematografica della storia perugina. Presto le luci di questo importante ritrovo cittadino torneranno nuovamente ad accendersi, regalando ai visitatori emozioni ed intrattenimento di qualità".