Il Comune di Perugia interviene sulle scuole: la mappa dei nuovi lavori

Il Comune mette mano alle scuole. La Giunta Romizi, su proposta del vice sindaco Gianluca Tuteri, ha approvato due diverse delibere che prevedono altrettanti interventi su scuole di Perugia.

Il primo, per un importo che sfiora i 40mila euro, riguarda la scuola per l’infanzia di Pontevalleceppi "dove si è provveduto, in somma urgenza, alla messa in sicurezza e consolidamento del controsoffitto in seguito a criticità emerse nelle scorse settimane".

Il secondo intervento per un importo di 7500 euro, "di cosiddetta “edilizia leggera”, invece, concerne il recupero di alcuni locali del plesso scolastico di via Cotani, al fine di consentire di separare le attività didattiche della scuola primaria Pestalozzi e della secondaria di primo grado Pascoli", spiega il Comune.

“L’attività di riqualificazione dei plessi scolastici della città – ha spiegato il vice sindaco Gianluca Tuteri – prosegue a ritmo serrato, nel pieno rispetto del piano “scuole” di cui questa Amministrazione si è dotata da tempo. Nel caso di specie si tratta di due interventi contenuti nell’importo, ma certamente significativi sia per ciò che concerne i livelli di sicurezza che dal punto di vista organizzativo visto che consentiranno agli istituti interessati di poter svolgere l’attività didattica in maniera adeguata e nel pieno rispetto di tutte le norme di contrasto al covid-19”.