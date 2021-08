Maltempo a Perugia, saltano i lavori del Comune sulle strade: "Rinviati alla fine dell'emergenza"

Rimandati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Bonaccia, via Imbriani e via dell’Asilo

Lavori sulle strade di Perugia rimandati a causa del maltempo. Il Comune, con una nota, spiega i cantieri per il rifacimento del manto stradale in via Bonaccia, via Imbriani e via dell'Asilo sono rimandati "a seguito dell'emergenza maltempo, che vede impegnati il cantiere comunale e gli uffici". E ancora: "L'avvio dei lavori nelle vie indicate - aggiunge Palazzo dei Priori - è stato differito al termine dell'emergenza".

Annullate anche le modifiche al traffico precedentemente annunciate.