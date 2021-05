Comune di Perugia, sicurezza urbana: "Incrementare i servizi di controllo della polizia municipale"

È stato approvato dalla giunta comunale di Perugia, su proposta dell’assessore alla Sicurezza Luca Merli, il nuovo progetto che, fino alla fine dell’anno, vedrà protagonista il Corpo della Polizia locale con l’obiettivo di potenziare gli interventi a favore della sicurezza urbana.

“Si tratta –ha spiegato lo stesso assessore - di incrementare i servizi di controllo diurni, notturni e festivi, al fine di migliorare la sicurezza urbana e stradale in città a favore della qualità della vita dei nostri cittadini. D’altro canto, - ha proseguito - i nostri agenti, negli ultimi anni, sono stati particolarmente impegnati sul fronte della sicurezza urbana e stradale, del contrasto alla criminalità, insieme a tutte le altre forze dell’ordine, nell’ambito dei progetti Perugia sicura con la Prefettura, la Regione e la Provincia, così come di iniziative di incentivazione del personale. Dall’anno scorso gli agenti hanno affiancato a questa attività anche quella, altrettanto importante, della prevenzione del contagio da Covid 19. Il nuovo progetto, dunque, - ha concluso Merli - ha l’obiettivo di proseguire e rafforzare l’attività già avviata, inserendo gradualmente in questo percorso anche i nuovi agenti che saranno assunti nel corso dell’anno.”

Il progetto, come previsto dalla normativa, sarà finanziato con le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al Codice della Strada.