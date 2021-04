Comune di Perugia, online le Rubriche storiche delle licenze edilizie

Online i dati di archiviazione dell’edilizia. Il Comune di Perugia pubblica le "Rubriche storiche" contenenti i dati identificativi delle licenze edilizie dal 1949 al 1974 e delle concessioni edilizie dal 1976 al 1986.

Come spiega una nota di Palazzo dei Priori "l’intervento si inserisce in un più ampio processo di digitalizzazione delle procedure, facendo seguito alla realizzazione dei portali online per le autorizzazione edilizie e paesaggistiche, oltre che alla possibilità di consultazione dell’archivio corrente, in parte già visibile".

E ancora: "Insieme a queste azioni l’Amministrazione si sta impegnando per individuare altre modalità di snellimento della procedura per l’accesso agli atti, nella consapevolezza che l’obiettivo da perseguire sarà la completa digitalizzazione dei processi autorizzativi. Le Rubriche sono consultabili dopo aver effettuato l’accesso con SPID/CIE all’indirizzo: https://servizi.comune.perugia.it/RubricheEdilizia/".