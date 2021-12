Nuovo asfalto a Perugia, il Comune sistema via Oddi Sforza: via al cantiere

Nuovo asfalto a Perugia. Il Comune mette mano a via Oddi Sforza, nella zona di Fontivegge. “Insieme ad altre strade, come via del Cavallaccio e via Quieta, dove i lavori partiranno a breve, via Oddi Sforza è tra quelle all’interno della città che necessitano di un intervento anche per motivi di decoro urbano, oltre che per salvaguardare veicoli e pedoni”, spiega l’assessore alle infrastrutture e lavori pubblici, Otello Numerini. “I lavori – prosegue l’assessore – riguardano anche la piazza su cui si affaccia uno degli ingressi del parco della Pescaia e dove si trovano le Fonti di Veggio. Questo intervento a Fontivegge si inserisce, quindi, nel quadro più generale della riqualificazione di una zona su cui l’amministrazione sta mettendo particolare attenzione”.

Numerini sottolinea che "il programma delle bitumature sta andando avanti a tappe forzate. Contemporaneamente siamo presenti anche a Ponte Pattoli, in via Amendola, dove stiamo per completare un importante intervento, e a San Martino dei Colli per il rifacimento della piazzetta del paese. Inoltre, in linea con il restauro e il recupero della Fonte dei Tintori, per rendere più completo l’intervento è stata effettuata la risistemazione del verde della scarpata ed è in atto da parte del cantiere comunale la riqualificazione del manto stradale del tratto di fronte alla fonte".