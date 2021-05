Lavori alla Ciabatti e alla Valentini, classi da ricollocare. Il Pd: "Perché i lavori non sono stati fatti durante il lockdown?"

Lavori e classi da ricollocare. Per i consiglieri comunali del Pd Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini "a distanza di un anno dal rinvio dei lavori presso la Scuola primaria “Ciabatti –Montessori” di Porta Pesa e la “Valentini” di Elce, ci troviamo oggi nella stessa identica situazione. Ma non si poteva approfittare di questo difficile anno di pandemia e chiusura per completare i lavori di riqualificazione di almeno uno dei due stabili?".

Come spiegano i due consiglieri d'opposizioen “già un anno fa avevamo suggerito questa soluzione, al fine di evitare, o almeno diminuire, i disagi che inevitabilmente sarebbero scaturiti dalla chiusura temporanea delle due scuole, sfruttando questo difficile anno di pandemia, che ha radicalmente ridotto i giorni di scuola effettuati in presenza. Nessuno nega l’importanza di effettuare la riqualificazione dei due edifici scolastici, ma assume altrettanta importanza il modo in cui questa viene organizzata”.

Nel gennario 2020 i consiglieri avevano depositato un'interrogazione per chiedere chiarimenti al Comune sull’organizzazione delle classi e delle scuole, nel periodo di ristrutturazione degli immobili.

“Chiediamo quindi con forza – conclude la nota – che il Comune lavori in stretto rapporto con i dirigenti scolastici delle scuole interessate e con i rappresentati dei genitori degli stessi plessi, per organizzare al meglio i prossimi anni scolastici. E a proposito di famiglie, auspichiamo che il Comune calendarizzi al più presto un incontro con i rappresentanti dei genitori, così come da loro richiesto, che sono e restano in attesa di chiarimenti e risposte da parte dell’Amministrazione”.