Comune di Perugia, approvati i lavori alla scuola di Via Chiusi

La giunta del Comune di Perugia ha approvato, su proposta del Vice Sindaco Tuteri, il progetto definitivo per gli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi relativi alla scuola dell’infanzia “Via Chiusi”, alla scuola primaria “Santucci” e alla scuola secondaria di I grado “Leone XIII” tutte e tre collocate nell’edificio di Via Chiusi. L’importo complessivo dei lavori è pari a 70mila euro, finanziati nell’ambito dell’apposito bando del Ministero dell’Istruzione.

“Si tratta di un ulteriore progetto di adeguamento delle nostre scuole, -ha spiegato il Vice Sindaco Tuteri- dopo quelli già approvati dalla Giunta nelle scorse sedute. Complessivamente sono 28 i progetti presentati e ammessi in graduatoria dal Ministero dell’Istruzione, di cui attualmente 11 finanziati. Gli uffici stanno procedendo speditamente per avviare i lavori non appena possibile, alla fine dell’anno scolastico in corso.”