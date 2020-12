Piazza Morlacchi, via libera ai lavori: il Comune di Perugia approva il progetto

La giunta del Comune di Perugia ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione di Piazza Morlacchi. Come spiega una nota di Palazzo dei Priori "si tratta, nello specifico del terzo stralcio di lavori, dopo i due realizzati rispettivamente nel 2018 e nel 2019, grazie ad Art Bonus e alla Fondazione Cucinelli". E ancora: "Anche per questa ulteriore serie di interventi, le risorse saranno, in parte, reperite grazie al mecenatismo di Art Bonus, per 113mila euro, già disponibili, mentre i restanti 200mila euro, saranno a valere sul bilancio comunale previsto per il 2021".

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di un sistema di marciapiedi in prossimità dei palazzi, la creazione di uno spazio verde di fronte alle vetrate della Biblioteca Umanistica, in modo da permettere una maggiore sostenibilità ambientale nella zona; quindi, la ridefinizione degli spazi riservati alla circolazione veicolare e alla sosta, con il conseguente incremento degli spazi pedonali, così da favorire una maggiore vivibilità della piazza e la valorizzazione delle eleganti architetture tardo rinascimentali e ottocentesche che la contraddistinguono.

Un primo stralcio dei lavori "prenderà il via a breve, grazie alla disponibilità delle risorse Art Bonus, e riguarderà l’intero fronte del teatro, dall’angolo con palazzo Manzoni all’incrocio con via del Cotogno, nonchè il fronte opposto, dall’intersezione con via Tiberi fino a quella con via della Pernice", spiega il Comune di Perugia.

Le opere previste, in questo primo intervento, "riguarderanno in particolare la realizzazione di due nuovi marciapiedi, il ribassamento del piano stradale che consentirà di ripristinare l’ingresso originario del teatro stesso, il rifacimento dei sottoservizi e la ridefinizione del sistema di raccolta delle acque meteoriche della piazza. Gli ulteriori interventi, per i restanti 200mila euro, sono inseriti nel Programma delle Opere pubbliche 2021/2023 per il prossimo anno e saranno effettuati dopo l’approvazione del bilancio previsionale del triennio".

"Terminati i lavori di restauro del Teatro Morlacchi –ha precisato l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini- si è ritenuto opportuno procedere al recupero dello spazio pubblico adiacente al teatro stesso, considerato tra i luoghi di riferimento del centro storico di Perugia, riqualificandolo attraverso un progetto che ridefinisce in modo netto l’area, in particolare le parti destinate alla pedonalità rispetto a quelle per la circolazione delle auto".