Comune di Perugia, lavori alla bocciofila “Pietro l’Aretino” e al Cva di Pianello: gli investimenti e gli interventi

Nuovi lavori del Comune di Perugia. La giunta Romizi ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente Otello Numerini, il progetto esecutivo relativo all’efficientamento energetico della bocciofila “Pietro l’Aretino” di via Aretino.

L’intervento, spiega il Comune, "per complessivi 276mila euro, è finanziato dalla Regione dell’Umbria nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Por Fesr 2014 – 2020 con contributo a carico del bilancio comunale".

Le opere, prosegue la nota, "consisteranno nella sostituzione dei pannelli di copertura, nella realizzazione di un controsoffitto nelle zone spogliatoi con l’interposizione di un isolante, realizzazione di un allaccio della rete comunale di gas metano; bonifica del serbatoio esistente di gasolio, riqualificazione della centrale termica, riqualificazione del locale tecnico con la sostituzione del boiler esistente, l’installazione di pannelli solari fotovoltaici".

“Grazie ad alcuni finanziamenti per l’efficientamento energetico cui abbiamo avuto accesso- evidenzia l’assessore Otello Numerini – l’Amministrazione comunale ha effettuato e sta ancora effettuando diversi interventi su varie strutture comunali, cva, impianti sportivi, scuole, ecc. L’obiettivo è di valorizzare il maggior numero di immobili pubblici, con attenzione riservata sia a quelli ubicati nella città compatta che a quelli periferici, in modo da restituirli, rinnovati ed in sicurezza, alla fruibilità dei cittadini. Si tratta infatti di strutture che svolgono molteplici funzioni, favorendo l’aggregazione e la socialità, il benessere fisico e la formazione. In questo contesto assume particolare rilievo l’intervento relativo alla bocciofila di via Aretino, che, grazie al progetto in oggetto, ci permetterà di riqualificare un luogo molto frequentato dagli appassionati di ogni età e punto di riferimento per il quartiere”.

E non finisce qui. Il Comune di Perugia annuncia anche che "si completa la riqualificazione del cva di Pianello". Dopo i lavori strutturali e sull’impianto di riscaldamento, inaugurati lo scorso 8 luglio, c’è il via libera della giunta anche "alle opere di miglioramento dell’impianto elettrico e sull’illuminazione, funzionali all’ottenimento del rilascio del certificato di prevenzione incendi. Per queste ulteriori opere l’Amministrazione ha stanziato una somma di poco superiore ai 20mila euro", spiega il Comune.

“Sono particolarmente contenta di annunciare questo ulteriore intervento sul cva di Pianello – sottolinea l’assessore allo sport Clara Pastorelli che ha illustrato la pratica in giunta – perché riguarda una struttura storica della città, essendo sorta negli anni ’90, utilizzata dalle scuole e dai cittadini di tutte le età. In sostanza un vero e proprio punto di riferimento dal punto di vista sociale ed aggregativo sia per i cittadini di Pianello che delle limitrofe località, ossia Ripa e Sant’Egidio. Il progetto – conclude l’assessore – conferma che l’Amministrazione sta riservando la massima cura per tutti gli impianti, siano essi centrali o periferici, perché punto di riferimento per la cittadinanza”.