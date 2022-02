Intitolazioni a Perugia, la decisione del Comune: i 'nuovi' nomi di piazze e vie

Nuove intitolazioni a Perugia. La giunta Romizi ha approvato le denominazioni di vie e piazze, su proposta dell’assessore alla toponomastica del Comune di Perugia, Edi Cicchi. La proposta dell’assessore, spiega il Comune di Perugia, "recepisce quella formulata dalla commissione comunale per la toponomastica cittadina a seguito della seduta del 6 ottobre 2021".

Ecco le novità: "Intitolazione a don Mario Chiovini (1947-2011) della piazza antistante il centro socio-culturale di Pila; trasferimento della denominazione Internati Militari Italiani alla rotatoria in via Trattati di Roma a Olmo; intitolazione Giardini Potsdam dell’area verde posta all’interno del Parco Vittime delle Foibe di Madonna Alta; intitolazione a Tommaso Peccini (1910 -1986) della strada di collegamento tra via Monteripido e via del Bulagaio (zona di Porta Sant’Angelo), con l’apposizione anche di una epigrafe commemorativa; intitolazione a Pietro Scarpellini (1928–2010) della piazzetta tra Corso Cavour e viale Indipendenza, di fronte alle scalette di Sant’Ercolano".