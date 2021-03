Comune di Perugia, interrogazione del Pd: "Ricordare l'internamento degli ebrei perugini al Pieralli"

Interrogazione dei gruppi consiliari Partito Democratico, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei per chiedere una "Lapide commemorativa dell'internamento degli ebrei perugini nei locali dell'Istituto magistrale Pieralli".

"L’allora Istituto magistrale, oggi Liceo Pieralli, è stato nel 1944 il primo luogo in cui a Perugia furono raccolti e internati gli ebrei - spiegano i consiglieri del centrosinistra - : un’ala chiusa della scuola fu il luogo della loro prima prigionia; da lì poi furono trasferiti all’Isola Maggiore e affidati dall’allora Capo della Provincia Rocchi ad una improvvisata milizia; all’approssimarsi dei tedeschi in ritirata, i miliziani a cui era affidata la custodia degli ebrei ritennero invece opportuno liberarli e, guidati dal parroco dell’isola, di notte in due giornate li trasferirono sulla terraferma in una zona militarmente controllata dagli Alleati".

E ancora: "L’episodio, così significavo e simbolico per il coinvolgimento di un istituto scolastico, è stato chiesto che possa essere ricordato tramite l’apposizione di una lapide tra l’ingresso della scuola e la canonica della Chiesa di Santo Spirito, o dove nella piazza si riterrà più opportuno. Infatti, Alberto Stella e Carlo Chianelli, già docenti e dirigenti dell’Istituto Pieralli, inviano una lettera, rivolta alle Istituzioni, alle Autorità e alle Associazioni dei luoghi interessati dall’episodio storico, chiedendo l’opportunità di apporre una lapide commemorativa dell'internamento degli ebrei perugini nei locali dell'Istituto magistrale Pieralli".