Il Generale della Guardia di Finanza Lipari lascia Perugia, il saluto del sindaco: "Grazie da tutta la città"

Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha incontrato a Palazzo dei Priori il Generale di divisione della Guardia di Finanza Benedetto Lipari che, dopo circa due anni di incarico in Umbria, lascia il ruolo di Comandante regionale per trasferirsi a Torino.

Il sindaco Romizi, spiega il Comune di Perugia, "ha rivolto al Generale Lipari il ringraziamento e la riconoscenza dell’Amministrazione comunale e della città di Perugia per l’impegno profuso al comando della Guardia di Finanza dell’Umbria che ha sempre guidato con professionalità e dedizione all’incarico. Al Generale il sindaco, a nome dell’intera comunità perugina, ha rivolto un sincero augurio per i futuri ed importanti incarichi professionali".

Il Generale, dal canto suo, ha ringraziato il sindaco e l’Amministrazione comunale "per la proficua collaborazione che ha consentito di portare a termine importanti operazioni sul territorio perugino".

Il curriculum - Palermitano, classe 1966, Lipari ha frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e, successivamente, l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo.

Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Salerno ed in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è stato nominato “Commendatore” dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”.

Ha svolto attività di insegnamento presso l’Università de L’Aquila e “La Sapienza” di Roma, collaborando inoltre con i più importanti Istituti di formazione della Guardia di Finanza.

Dal 1989 al 2016, ha ricoperto vari incarichi operativi in diverse aree territoriali del Paese (Calabria, Abruzzo, Campania e Toscana) ed ha prestato servizio, in distinti periodi, per oltre dieci anni presso il Comando Generale del Corpo, ove si è interessato di problematiche attinenti il settore operativo, di intelligence nazionale e internazionale e nell’area finanziaria e amministrativo-contabile. Dal luglio 2016 fino al 2019 ha retto il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Firenze, per poi essere assegnato all’incarico di Comandante regionale dell’Umbria.