Digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Comune di Perugia sceglie Connesi

Si sono conclusi in questi giorni i lavori per la fornitura del nuovo servizio di telefonia del Comune di Perugia. Connesi, operatore delle telecomunicazioni che offre servizi alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, ha completato il progetto relativo all’installazione dei centralini con tecnologia Voip. La fornitura di circa 10mila utenze telefoniche interesserà gli uffici, gli asili comunali, le scuole elementari e medie del Comune di Perugia.



Le richieste delle scuole. Connesi ha, inoltre, soddisfatto la richiesta di numerose scuole inferiori che hanno manifestato la necessità di una connessione internet veloce e affidabile, indispensabile per le attività scolastiche e amministrative. Le scuole sono state cablate ove possibile con tecnologia Fiber to the home, consentendo la navigazione internet in fibra ottica fino alla velocità di un giga e garantendo l’operatività con una connessione di backup in caso di guasti.



Il progetto. L’operazione rientra nel progetto di digitalizzazione del Comune di Perugia, avviato dall’assessore Francesco Calabrese, proseguito con Michele Fioroni e completata con l’attuale assessore Gabriele Giottoli il quale ha affermato che “attraverso questo progetto si sono gettate le basi per nuove attività, nella prospettiva di mettere a sistema risorse, esperienze e competenze in materia digitale. In questo modo si potranno concentrare gli sforzi nello sviluppo di soluzione tecnologiche e organizzative a supporto di uffici e scuole del nostro territorio che, per dimensione e tipologia, non sono in grado di portare avanti autonomamente un percorso di digital innovation. Questa iniziativa rappresenta, in sintesi, un ulteriore passo che porterà l’amministrazione comunale a essere sempre più digitale".



I costi e il servizio. "Si tratta – ha commentato Fabrizio Minelli, marketing manager di Connesi – di un progetto strategico che farà risparmiare al Comune di Perugia circa il 50 per cento dei costi telefonici precedentemente sostenuti e che si colloca nel più ampio progetto di ottimizzazione di costi e infrastrutture. Il progetto è stato realizzato in tempi piuttosto rapidi considerando il grave periodo che si sta affrontando, grazie alla pronta collaborazione e il prezioso contributo dato dai tecnici informatici del Comune”.