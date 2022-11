Il Comune di Perugia assume personale, cinque concorsi pubblici

Il Comune di Perugia assume personale. Nei giorni scorsi, scrive Palazzo dei Priori in una nota, "si sono svolte una serie di prove scritte per varie procedure concorsuali indette in attuazione del Piano di fabbisogno di personale del Comune di Perugia varato negli scorsi mesi: si tratta di cinque concorsi pubblici per i profili di Assistente sociale, Istruttore direttivo amministrativo, Istruttore direttivo tecnico – Ingegnere, Architetto, Istruttore direttivo tecnico - Agronomo e Istruttore direttivo tecnico - Geologo".

“Dopo anni di blocco delle assunzioni e anni difficili per i numerosi pensionamenti – dice l’assessore al personale, Luca Merli - esprimo soddisfazione a nome dell’amministrazione per il modo in cui la macchina comunale sta operando per risolvere le principali carenze di personale e consentire quindi all’ente di operare in modo sempre più efficiente al servizio dei nostri cittadini. Un particolare ringraziamento agli uffici che stanno così celermente portando a termine diverse procedure concorsuali”.

Per lo svolgimento delle prove, prosegue il Comune, "è stata allestita la Sala polivalente in via Diaz 150 a Madonna Alta, di proprietà comunale (messa a disposizione dall’U.O. Servizi sociali), dotandola di 51 postazioni informatiche e stampanti: il tutto con il coinvolgimento di personale di diversi servizi dell’ente che hanno coadiuvato l’U.O. Risorse umane, ovvero Sistemi informativi, Acquisti e patrimonio, Manutenzioni e protezione civile, Servizio di Prevenzione e Protezione".

Le prove si sono svolte nei seguenti giorni: "19 ottobre 2022 concorso Geologo, 23 candidati: due prove scritte; 20 ottobre 2022 concorso istruttore direttivo tecnico, 102 candidati: una prova scritta due turni; 24 e 25 ottobre concorso Assistenti sociali, 120 candidati, all’esito di preselezione: tre turni prima e seconda prova scritta; 26 ottobre concorso Agronomo, 31 candidati, all’esito di preselezione: due prove scritte; 27 e 28 ottobre: concorso Istruttore direttivo amministrativo, 70 candidati, all’esito di preselezione: due turni prima e seconda prova scritta".