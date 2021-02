Santa Sabina, campionamento delle acque sotterranee dell'area industriale per la bonifica

Campionamenti delle acque sotterranee per la bonifica dell'area industriale. Arpa Umbria e il Comune di Perugia hanno stipulato una convenzione "al fine di aggiornare lo stato ambientale delle acque sotterranee dell’area industriale di Santa Sabina, sito di bonifica di competenza pubblica".

Arpa Umbria, spiega una nota del Comune, "effettuerà due specifiche campagne di campionamento delle acque sotterranee così da aggiornare il quadro ambientale e poter consentire al Comune di Perugia di individuare la corretta modalità di bonifica del sito".

Questa convenzione, sottolinea Palazzo dei Priori, "potrebbe essere l’inizio per sviluppare future collaborazioni tra l'Agenzia e l’Amministrazione comunale, per mettere in campo nuovi studi e indagini in grado di approfondire al meglio il quadro conoscitivo ambientale del territorio del capoluogo umbro".