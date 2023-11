Perugia, lavori in centro storico: nuova pavimentazione in via Alessi, le modifiche al traffico

Il Comune di Perugia annuncia con una nota che "il 13 novembre iniziano i lavori per il rifacimento della pavimentazione di via Alessi, in centro storico".

La durata prevista per i lavori "è di cinque giorni".

E ancora. Ecco le modifiche al traffico: "Come disposto dall’ordinanza numero 2057 dell’8 novembre 2023 della Struttura organizzativa Sicurezza del Comune di Perugia, dal 13 al 18 novembre, dalle 8.30 alle 17 la strada sarà chiusa al transito veicolare da via Calderini (ultimo tratto di Piazza Matteotti) a via delle Conce (sono autorizzati al transito i veicoli di soccorso). È previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione lungo tutta via Alessi su entrambi i lati. In base all’avanzamento dei lavori, sarà garantita l’uscita dei veicoli provenienti dalle vie adducenti a via Alessi su percorsi alternativi".