Nuovo asfalto a Perugia, il punto sui lavori del Comune: i cantieri attivi e quelli in arrivo

Nuovo asfalto a Perugia. L’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture ed ambiente del Comune di Perugia, Otello Numerini, stila il punto della situazione sul 'piano strade' di Palazzo dei Priori e dell'amministrazione Romizi.

“Prosegue secondo il cronoprogramma il piano delle bitumature – sottolinea Numerini – Dopo aver terminato l’intervento nel centro abitato di Casaglia nella giornata di oggi si sta completando anche quello, molto importante, lungo via XIV settembre. I prossimi cantieri, dopo le festività pasquali, riguarderanno strada Fosso Infernaccio, via Fiesole a Prepo e strada della Forcella a Cenerente”.

E ancora: "Altro intervento, con direttore dei lavori Fabio Campagnacci, che verrà terminato oggi è quello di piazza Morlacchi nel tratto che insiste davanti al teatro comunale".

L’intervento di via XIV settembre, spiega Palazzo dei Priori, "rientra nell’ambito dell’appalto per 800mila euro che riguarda le bitumature di diverse strade cittadine. In particolare, in questo lotto, sono già state completate: Casaglia (450metri), via Cestellini a Ponte San Giovanni, strada degli Ornari e Strada Tiberina sud a Balanzano. I lavori in via XIV settembre, ove si è deciso di intervenire nel periodo della chiusura delle scuole per le vacanze pasquali onde contenere, per quanto possibile, i disagi alla circolazione, interessa un tratto di 400 metri".

I successivi cantieri, conclude il Comune di Perugia, "interesseranno invece strada Fosso Infernaccio (300 metri), via Fiesole (220 metri) e strada della Forcella (700 metri) a Cenerente".