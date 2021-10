Nuovo asfalto a Perugia, il Comune sistema altre strade: la mappa dei lavori

Nuovo asfalto a Perugia. La Giunta Romizi, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Otello Numerini, ha approvato un progetto esecutivo per lavori di adeguamento e ripavimentazione stradale (1° stralcio 2021) che richiederanno un investimento complessivo di 792mila euro.

Il progetto, sottolinea Palazzo dei Priori, "comprende tratti da risanare lungo le seguenti vie: strada Fosso dell’Infernaccio; via Fiesole – località Prepo; strada Tiberina Sud – località Balanzano; via Cestellini – località Ponte San Giovanni; strada Tiberina Nord – da Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi (primo tratto); strada Tiberina Nord – da Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi (secondo tratto); via dei Narcisi – località Casaglia; strada della Forcella – località Cenerente; Strada Centrale Umbra – località Ospedalicchio; via XIV Settembre".

I lavori, prosegue la nota, prevedono "il risanamento delle parti carrabili e il ripristino della segnaletica orizzontale. Dopo il via libera al progetto esecutivo, si svolgerà la fase dell’affidamento dei lavori".

“Prosegue il piano generale per migliorare i livelli di sicurezza delle strade della nostra città, come confermato già dalle scelte fatte dall’amministrazione in sede di approvazione del bilancio – sottolinea l’assessore Numerini –. Per noi il ‘piano strade’ è un obiettivo strategico e prioritario e con questo stralcio, metteremo mano ad alcuni tratti particolarmente degradati e importanti della viabilità”.

Il Comune di Perugia annuncia anche che "nei prossimi giorni proseguiranno interventi di ripavimentazione stradale che interesseranno, tra l’altro, via Cialdini, via Brugnoli, via del Cavallaccio e strada Madonna Alta".